Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. Подготовка к встрече президентов началась еще в январе. Трамп считает, что войну в Украине невозможно остановить без диалога с Россией, поэтому новоизбранный президент собирался над этим работать в течение следующих месяцев.

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Что говорят в Кремле о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что еще не было серьезных дискуссий о возможной встрече российского лидера с президентом Трампом. Стороны не общались по поводу необходимости диалога, формата и даты.

Не спешите... Прокомментируем, как только мы получим что-то конкретное,

– сказал Песков в комментарии журналистам.

Зато в США заявили, что уже происходят "конструктивные" переговоры по войне как с Москвой, так и с Киевом. Ранее и российские чиновники говорили, что встреча Трампа и Путина активно готовится и президенты могут встретиться "уже в феврале или марте". 5 февраля Кремль также официально подтвердил контакты с администрацией американского президента на уровне отдельных ведомств.

Для чего Россия стремится к встрече президентов

Встреча с Трампом нужна Владимиру Путину, ведь российский диктатор таким образом хочет выйти из международной изоляции и восстановить свой имидж на мировой арене. Президент России также постарается не провоцировать Дональда Трампа, который угрожает увеличить санкционное давление со стороны США. Кроме этого, эта встреча поможет Кремлю избежать прямых переговоров с Украиной.