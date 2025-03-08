Кроме этого, приостановление военной помощи может подорвать позицию Украины на переговорах с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что говорят республиканцы о помощи Украине

Сенаторы надеются, что решение о приостановлении военной помощи Украине Дональдом Трампом является временным. А также риторически спрашивают, какую выгоду Соединенные Штаты получат от того, что лишат Киев критически важной разведывательной информации с поля боя.

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис считает, что приостановление помощи может быть полезным российскому диктатору Владимиру Путину. А также добавляет, что знает, как трудно людям в Украине, ведь был там две недели назад.

В то же время председатель комитета по ассигнованиям Сената Сьюзан Коллинз говорит, что этот момент является "критическим временем для Украины". Тогда как лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн отмечает, что прекращение военной помощи Украине является временным и считает, что это "часть переговоров".

Зато сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм сказал, что был встревожен из-за приостановления обмена разведданными с Украиной. Высокопоставленный член комитета по разведке Сената Джон Корнин отметил, что они были необходимы государству для возможности продолжать борьбу.

Однако вместе с членами комитета вооруженных сил в Сенате Майком Раундсом и Дебом Фишером он выразил надежду, что обмен этой информацией будет восстановлен.