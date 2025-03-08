Отмечалось, что около сотни российских военных прошли к украинским позициям в районе Суджи через газопровод, подготовив операцию заранее. В ВСУ заявили, что разбили вражескую группировку, передает 24 Канал.

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Что говорят в Генштабе

Пресс-служба Генштаба ВСУ в комментарии для "Украинской правды" подтвердила, что вражеские ДРГ вышли на окраину города Суджа. Там убеждают, что силы противника эффективно уничтожают. Потери россиян в Судже "очень большие".

Командование признало, что обстановка на Курщине остается сложной, там продолжаются тяжелые бои.

В штурмах Суджи принимают наиболее боеспособные подразделения россиян из числа морской пехоты, воздушно-десантных войск, кадыровцев из батальона "Ахмат", 1427-го полка. Также Кремль бросил в бой наемников из КНДР численностью до двух батальонов.

Для стабилизации обстановки были задействованы резервы главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.