Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что происходит в Курской области

Аналитики отметили, что российские пропагандисты хотят выехать "на чужом горбу", ведь основная наступательная сила врага в районе Суджи состоит из северокорейских солдат. В то же время именно они и несут наибольшие потери в Курской области.

DeepState показали кадры сигнатуры значительной группы противника, которая двигалась на штурм, но начала блуждать и затем попала под огонь артиллерии.

ВСУ поразили корейцев во время штурма из артиллерии / фото DeepState

В то же время проект подтвердил, что утром 8 марта враг действительно использовал трубу нефтепровода для проникновения в тыл Сил обороны. "Но как на самом деле это закончилось – нам неизвестно пока", – указывают там.

Добавим, полковник Анатолий "Штирлиц" Штефан рассказал, что командование знало о планах врага. ВСУ устроили засаду: дождались выхода противника из нефтепровода и его скопления, после чего проход был завален. В результате операции было ликвидировано около 80% личного состава противника.