Под удар попала гражданская инфраструктура Юнаковской общины, где погиб мальчик и его брат. Об этом рассказал в эфире телемарафона начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет 24 Канал.

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Россияне обстреляли Могрицу КАБами

У Нацполиции уточнили, что в результате удара по населенному пункту Могрица погиб 6-летний мальчик и его 23-летний брат.

Они находились во дворе в школе, которая была уничтожена авиационным ударом. Кроме того, пока известно о двух раненых жителях других населенных пунктов Сумского района,

– рассказал Владимир Артюх.

В ОВА также сообщили, что всего 56 управляемых авиационных бомб россияне применили против населения Сумской области. Пострадали 4 района: Шосткинский, Конотопский, Сумской и Ахтырский.

Такого количества ударов КАБами за сутки Сумщина еще не испытывала,

– говорят там.

Добавим, что ранее сообщалось, что в ночь на 8 августа россияне обстреляли село Стецьковка. Там получили повреждения фасады школы и жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.