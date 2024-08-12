Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко – Иван Секач, передает 24 Канал.

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Что говорил Сырский еще до событий в Курской области

Представитель 110 отдельной механизированной бригады отметил, что Александр Сырский приезжал несколько недель назад на Покровское направление в Донецкой области, чтобы наградить бойцов. Именно тогда генерал намекнул о предстоящем наступлении.

Приезжал командующий и сказал: "Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление",

– сказал Секач.

Военный отметил, что солдаты, привлечены на Покровском направлении, тогда подумали, что речь идет именно об их участке фронта, где они находятся в обороне. Однако ситуация тогда там была сложной.

"Видите как они хитро сделали. Очень умно сделали и правильно – с противником так надо поступать, надо делать неожиданные шаги", – подчеркнул представитель 110 ОМБр.

Он также отметил, что события в Курской области ударили по престижу России и по ее вооруженным силам. По данным военного, там очень много пленных среди оккупантов. Кроме того, это все также подняло боевой дух в украинских защитников, ведь появилась уверенность, что "есть порох в пороховницах" и "еще россиянам покажем".

При этом Секач отметил, что наши бойцы внимательно наблюдают за событиями в Курской области и с надеждой держат "за ребят кулачки, чтобы у них все получилось, что они задумали".

Стоит отметить, что ни в Генштабе ВСУ, ни официальные лица Киева не подтверждали причастность украинских военных к прорыву границы в Курской области.

К слову, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что якобы Россия потеряла контроль уже над 28 населенными пунктами в регионе. Кроме того, российский чиновник заявил, что войска якобы продвинулись на 12 километров вглубь территории и расширили фронт на 40 километров.