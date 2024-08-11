Таким образом Сырский показал, что он до сих пор работает на линии фронта и изучает, какая там сложилась ситуация. Примечательно, что главнокомандующий ВСУ выложил это сообщение в то время, как в Курской области России до сих пор продолжается прорыв границы.

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Сырский заинтриговал новым фото и подписью

Под вечер, 11 августа, Александр Сырский показал в сети интересное фото, и добавил к нему загадочную подпись – "Продолжаем операцию". В социальных сетях предполагают, что говорится о событиях связанные с Курской областью страны-агрессора.

На фото главнокомандующий ВСУ изучает оперативную ситуацию на линии фронта с помощью карты.



Сырский снова заинтриговал сеть фото с заметкой / Фото из телеграм-канала главнокомандующего ВСУ

Ранее Сырский подобным образом интриговал сеть своей работой на одном из оперативных направлений фронта. Тогда генерал выложил в своем телеграм-канале фото, и подписал его так: "Работаю в выходном районе".

К слову, Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 10 августа рассказывал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал ему за день уже несколько раз. Эти доклады касались фронта и наших действий и вытеснению войны на территорию агрессора.

Президент Украины в видео поблагодарил каждое наше подразделение Сил обороны, которые это обеспечивают. По словам украинского лидера, таким образом наше государство доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление на агрессора, который нужен.

Также на фоне событий в Курской области сделал интересное заявление и заместитель командира "Азова" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар". Военный с интригой отметил, что еще и недели не прошло, а "мир уже изменился, или нет?". Цисарук также подпитал интерес граждан, сказав, что "дальше будет".

Стоит отметить, что ни в Генштабе ВСУ, ни официальные лица Киева не комментировали причастность украинских военных к событиям в Курской области. В то же время российские "военные" все больше жалуются, что ситуация в этом регионе осложняется с каждым днем.