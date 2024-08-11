Таким чином Сирський показав, що він досі працює на лінії фронту та вивчає, яка там склалася ситуація. Примітно, що головнокомандувач ЗСУ виклав цей допис у той час, як у Курській області Росії досі триває прорив кордону.

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Сирський заінтригував новим фото і підписом

Під вечір, 11 серпня, Олександр Сирський показав у мережі цікаве фото, й додав до нього загадковий підпис – "Продовжуємо операцію". У соціальних мережах припускають, що мовиться про події пов'язані з Курською областю країни-агресорки.

На фото головнокомандувач ЗСУ вивчає оперативну ситуацію на лінії фронту за допомогою мапи.



Сирський знову заінтригував мережу фото з дописом / Фото з телеграм-каналу головнокомандувача ЗСУ

Раніше Сирський подібним чином інтригував мережу своєю роботою на одному з оперативних напрямків фронту. Тоді генерал виклав у своєму телеграм-каналі фото, й підписав його так: "Працюю у вихідному районі".

До слова, Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 10 серпня розповідав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав йому за день уже кілька разів. Ці доповіді стосувалися фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора.

Президент України у відео подякував кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. За словами українського лідера, таким чином наша держава доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск на агресора, який потрібен.

Також на тлі подій у Курській області зробив цікаву заяву і заступник командира "Азову" Сергій Цісарук з позивним "Мольфар". Військовий з інтригою зазначив, що ще й тижня не пройшло, а "світ уже змінився, чи ні?". Цісарук також підживив інтерес громадян, сказавши, що "далі буде".

Варто зазначити, що ні у Генштабі ЗСУ, ні офіційні особи Києва не коментували причетність українських військових до подій в Курській області. Водночас російські "військкори" дедалі більше бідкаються, що ситуація у цьому регіоні ускладнюється з кожним днем.