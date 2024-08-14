Бойцы Службы безопасности, которые работают на горячих направлениях фронта в Запорожской области, выследили и скорректировали огонь по вражеской РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2". Ее стоимость в зависимости от комплектации оценивается от 60 миллионов долларов.

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РЛС "Каста" уничтожили в Запорожье

Фактически эта радиолокационная станция была "глазами" российской противовоздушной обороны, которая контролировала наше воздушное пространство. Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал,

– говорится в сообщении.

Однако, как отметили в СБУ, военные контрразведчики из 13 Главного управления Службы безопасности охотятся именно за такими редкими целями. Поэтому и на этот раз смогли выследить РЛС и навести на нее огонь на уничтожение.

"С начала полномасштабной войны различные подразделения Службы безопасности в целом поразили на линии фронта уже 166 средств российской ПВО и 446 радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки", – отметили в СБУ.

К слову, воины СБУ недавно на Запорожском направлении уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Она является "гордостью" российского военно-промышленного комплекса и редкой целью на фронте.