Воїни СБУ спалили російський "Солнцепьок". Ця ціль є доволі рідкісною на фронті.

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Екіпаж зник разом із установкою

Успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського військово-промислового комплексу і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку.

Спочатку вони розвідали місцевість та зафіксували позицію системи. Крім цього, відомо, що вона була споряджена повним боєкомплектом та готова для завдання удару.

Після успішного удару по установці разом із нею "мінуснувся" також і екіпаж.

Нищимо окупантів до повної Перемоги!

– мовиться в повідомленні.

Росіяни втратили "Солнцепьок": дивіться відео

Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат на фронті. Зокрема, також 3 серпня офіційно підтвердили, що українські воїни потопили підводний човен "Ростов-на-Дону". Раніше він зазнавав ушкоджень, проте цього разу після влучання затонув на місці.