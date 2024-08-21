Місцеві росіяни в телеграм-каналах пишуть, що шоковані від слів губернатора. У коментарях під його дописом зазначають, що їхні слова видаляють дуже швидко, пише 24 Канал.

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Що відомо про ракетну атаку по Ростову

Х**а собі "руйнувань немає". Ми тепер так це називаємо,

– заявив один з користувачів у коментарях.

Інший росіянин відповів йому, що сам шокований, проте Голубєв написав: "Руйнувань немає". Саме після цього користувач написав, що "поле горить". Навіть після цього його забанили.

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Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито орієнтовно о 1 ночі проти 21 серпня сили ППО на Заході Ростовської області "збили ракету".

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків жертв та руйнувань немає,

– запевнив посіпака Путіна.

Проте росіяни в коментарях пишуть, що подробиці про те, де саме та в що влучила ракета, писати немає сенсу, адже такі коментарі відразу видаляють.

Росіяни бідкаються, що їхні коментарі видаляють / скриншоти

Проте в одному з російських місцевих телеграм-каналів написали, що, судячи зі звуку, сьогодні вночі над Новошахтинськом "збили" не безпілотник, а ракету.

Пожежа в Росії внаслідок атаки ракетою: дивіться відео

"Від уламків загорілося поле поряд із містом", – заявили в російських пабліках.

Проте перед цим написали, що вибух у Новошахтинську був орієнтовно о 00:39 21 серпня.

Там розміщена нафтобаза, яку регулярно намагаються атакувати безпілотники. Очевидці уточнюють, що бачили спалах у небі, після якого почалася пожежа в полі поряд із містом,

– кажуть російські телеграм-канали.

Там додали, що у Новошахтинську будинок підстрибнув і в машин спрацювала сигналізація, біля мікрорайону Соколівка пішов густий дим.

Ба більше, росіяни писали, що "певео підірвали", а ракета таки прилетіла куди треба.