Как началась позорная история МиГ-31

Над самолетом работали, чтобы прежде всего прикрыть территорию СССР от удара со стороны Арктики. Там не существовало сплошного радиолокационного поля В общей сложности МиГ-31 имеет более десяти различных модификаций. В частности, МиГ-31К является носителем ракет "Кинжал".

Обратите внимание "Отрицательный взлет": российский МиГ-31 разбился во время учений в Камчатском крае

Между тем, МиГ-31 способен поражать цель на расстоянии до 2 тысяч километров. В настоящее время этот самолет находится на вооружении у России и Казахстана. К слову, производство МиГ-31 было прекращено еще в 1994 году.

Заметьте! МиГ-31 может работать при любых погодных условиях. Кроме того, говорится о любом времени суток.

Что известно о технических характеристиках МиГ-31

Экипаж МиГ-31 состоит из двух человек. Без дозаправок самолет может преодолеть 3 тысячи километров. Размах крыльев МиГ-31 составляет – 13 460 миллиметров, а площадь крыла – 61,62 метра квадратных.

На малой высоте МиГ-31 может разогнаться до 1500 км/ч. На большой высоте – до 3100 км/ч. Без дозаправки МиГ-31 может преодолеть около 3 тысяч километров.

Стоимость МиГ-31 – более 30 миллионов долларов.



МиГ-31 / Википедия

МиГ-31 часто падает

МиГ-31 стал настоящим поклонником "отрицательных полетов". За свою историю он пережил ряд катастроф. В частности, весной упал в Мурманской области. Эпические кадры того, как самолет горит, распространили по сети. Тогда сообщалось, что пилотам вроде бы удалось катапультироваться.

Ранее МиГ-31 упал в Приморском крае. Разрушений вроде бы не было.