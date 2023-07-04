Як розпочалася ганебна історія МіГ-31

Над літаком працювали, аби насамперед прикрити територію СРСР від удару з боку Арктики. Там не існувало суцільного радіолокаційного поля. Загалом МіГ-31 має понад десять різних модифікацій. Зокрема, МіГ-31К є носієм ракет "Кинджал".

Зверніть увагу "Від'ємний зліт": російський МіГ-31 розбився під час навчань у Камчатському краї

Тим часом МіГ-31 здатний вражати ціль на відстані до 2 тисяч кілометрів. Наразі цей літак є на озброєнні у Росії та Казахстану. До слова, виробництво МіГ-31 припинили ще у 1994 році.

Зауважте! МіГ-31 може працювати за будь-яких погодних умов. Окрім того, мовиться про будь-який час доби.

Що відомо про технічні характеристики МіГ-31

Екіпаж МіГ-31 складається з двох людей. Без дозаправлень літак може подолати 3 тисячі кілометрів. Розмах крил МіГ-31 становить – 13460 міліметрів, а площа крила – 61,62 метра квадратних.

На малій висоті МіГ-31 може розігнатися до 1500 кілометрів на годину. На великій висоті – до 3100 кілометрів на годину. Без дозаправлення МіГ-31 може подолати приблизно 3 тисячі кілометрів.

Вартість МіГ-31 становить понад 30 мільйонів доларів.



МіГ-31 / Вікіпедія

МіГ-31 часто падає

МіГ-31 став справжнім прихильником "від'ємних польотів". За свою історію він пережив низку катастроф. Зокрема, навесні впав у Мурманській області. Епічні кадри того, як літак горить, поширили у мережі. Тоді повідомляли, що пілотам начебто вдалося катапультуватися.

Раніше МіГ-31 впав у Приморському краї. Руйнувань начебто не було.