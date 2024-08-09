Успішну операцію підрозділів ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ підтверджують супутникові знімки, на яких зафіксований вигляд аеродрому "Липецьк" до атаки і після.

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Лишилося мокре місце

На фото чітко видно, що низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видні дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.

Як змінилася "зовнішність" аеродрому / Супутникові знімки

Нагадаємо, що за даними Генштабу, українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та інші об'єкти біля аеродрому, зокрема один радар зенітно-ракетного комплексу С-350.

Відомо, що на момент атаки на аеродромі "Липецьк" перебували кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.