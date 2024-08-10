Могло бути атакованим одне із підприємств області. Втім, уже традиційно у російському міноборони запевняють, що "руйнувань немає", передає 24 Канал.

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Російська ППО вночі нібито збила 26 БпЛа

Губернатор Ярославської області Євраєв о 6:22 повідомив, що ППО "знищила кілька українських БпЛА", які намагалися атакувати одне з підприємств регіону.

На місці їхнього падіння руйнувань і постраждалих немає. У зоні виявлення працюють екстрені служби. На території регіону можуть залишатися фрагменти безпілотників, які є важливими для слідства,

– повідомив він.

Росіяни у коментарях до його допису бідкаються, що дрони залітають углиб Росії, та кажуть, що нібито їх хочуть залякати. До слова, від українського кордону Ярославська область розташована за приблизно 560 кілометрів, а до Москви – за 100.

У Міноборони країни-агресорки розповіли про "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку". Вони запевнили, що російська ППО нібито перехопила та знищила 32 БпЛа.

У Ярославській області, кажуть росіяни, знищили 6 безпілотників. А ще 26 – над Курською.

Додамо, що напередодні українські сили атакували російський аеродром "Липецьк". Відомо, що на момент атаки на аеродромі перебували кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.