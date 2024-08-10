Могло быть атаковано одно из предприятий области. Впрочем, уже традиционно, в российском минобороны уверяют, что "разрушений нет", передает 24 Канал.

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Российская ПВО ночью якобы сбила 26 БПЛА

Губернатор Ярославской области Евраев в 6:22 сообщил, что ПВО "уничтожила несколько украинских БПЛА", которые пытались атаковать одно из предприятий региона.

На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые являются важными для следствия,

– сообщил он.

Россияне в комментариях к его сообщению жалуются, что дроны залетают вглубь России, и говорят, что якобы их хотят запугать. К слову, от украинской границы Ярославская область расположена примерно в 560 километрах, а до Москвы – за 100.

В Минобороны страны-агрессора рассказали о "попытке киевского режима осуществить террористическую атаку". Они заверили, что российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 32 БПЛА.

В Ярославской области, говорят россияне, уничтожили 6 беспилотников. А еще 26 – над Курской.

Добавим, что накануне украинские силы атаковали российский аэродром "Липецк". Известно, что на момент атаки на аэродроме находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.