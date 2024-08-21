Отмечается, что беспилотник направлялся атаковать аэродром "Оленья", который расположен в той же Мурманской области и является местом дислокации российских "тушек". Вероятно, именно с этим был связан взлет и перемещение 4 бортов ТУ-95МС на другие авиабазы.

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В России останавливали работу аэропорты

Во второй половине дня аэропорты Мурманска и Апатитов закрыли. Ограничения ввели "для безопасности гражданских воздушных судов" сообщила пресс-служба авиации. Тем временем губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале заявил об опасности атаки дронов.

Российские паблики в свою очередь опубликовали один из украинских дронов, который пролетает в районе поселка Высокий. На кадрах показано, как местная ПВО сбивает беспилотник.

Дрон в небе над Россией: смотрите видео

Сейчас Мурманский аэропорт работает в обычном режиме после ограничения воздушного пространства, пишут пропагандисты.

К слову, в ГУР признали, что у страны-агрессора теперь на 3 самолета меньше, чем раньше. БПЛА украинской разведки 16 августа атаковали аэродром "Саваслейка", где "расправились" с одним МиГ-31К и двумя Ил-76. Также, вероятно, еще 5 МиГ-31К были повреждены.