Воздушные силы показали, как бьют противника на Курщине управляемыми авиационными бомбами.

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Удары по оккупантам

Отмечается, что после объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения с приграничья Курской области, для ведения оборонительных действий оккупанты активно занимают гражданские объекты населенных пунктов.

Мы все видим, мы все знаем. Наши высокоточные бомбы достанут вас всюду! Спасибо пилотам тактической авиации Воздушных Сил за результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициях оккупантов,

– говорится в сообщении командующего Николая Олещука.

Как Воздушные силы уничтожают противника в Курской области: смотрите видео

К слову, под контролем ВСУ находятся более 90 населенных пунктов в Курской области.