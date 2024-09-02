Журналісти опублікували порівняння супутникових знімків до удару (16 серпня) та після закінчення гасіння пожежі (2 вересня). Площа загоряння сягала 10 тисяч квадратних метрів.

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Як зараз виглядає нафтобаза у Пролетарську

Пожежа у Пролетарську завершилася 2 вересня, внаслідок займання на нафтобазі вигоріла велика кількість резервуарів. За словами української розвідки, ця нафтобаза працювала на ворожий військово-промисловий комплекс і забезпечувала діяльність окупаційних військ.

За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива. Місцева влада також стверджує, що під час гасіння пожежі нібито постраждали 49 рятувальників.

Журналісти показали знімки нафтобази після пожежі / Фото: "Радіо Свобода"

До слова, днями пожежа спалахнула на ще одній нафтобазі в Ростовській області. Йдеться про нафтобазу в Камєнському районі, яка запалала після гучного вибуху.