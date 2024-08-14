В частности, обсуждается Бердянск – это крупнейший курорт на побережье, где есть немало инфраструктуры. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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В какие условия Россия решила поселить беженцев

Дудукалов отметил интересный момент: вероятное поселение беженцев с Курщины уже является второй попыткой кого-то эвакуировать на оккупированную территорию, в частности Запорожскую область.

Весной Россия анонсировала, что будет массово переселять и обеспечит всем необходимым людей, пострадавших в результате наводнения в Оренбурге, однако традиционно наврала. Они привезли несколько автобусов с россиянами, ничего не организовали и они почти все поехали обратно.

Это полностью подтверждает использование оккупантами недвижимости, которая имеет легальных и законных владельцев. Соответственно должна использоваться только по их желанию. Однако россияне просто планируют и прогнозируют, что будут делать с ней, что заблагорассудится,

– отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

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Россияне не считаются ни с правами и свободами, ни с неприкосновенностью имущества. Поэтому настолько дерзко анонсируют, что будут переселять беженцев с Курщины на ВОТ. Можно спрогнозировать, что адекватной эвакуации и размещения не будет. Поскольку нет надлежащих условий: света, воды и тому подобное. Оккупированная территория – это депрессия и катастрофа в плане инфраструктуры.