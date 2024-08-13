Исполняющий обязанности губернатора Курщины Алексей Смирнов заявил, что говорил с оккупационным "главой" Запорожской области Евгением Балицким, который перешел на сторону врага и у которого украинский суд конфисковал имущество, пишет 24 Канал.

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Что известно об эвакуации россиян на Запорожье

Одной из ключевых тем разговора стала помощь в размещении переселенцев из приграничных районов. Евгений Балицкий предложил использовать для этого санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположены от Бердянска до Кирилловки,

– заявил исполняющий обязанности главы Курщины.

По словам приспешника Путина:

в ближайшее время укомплектуют первые рейсы для перевозки людей в пункты временного размещения Запорожской области;

на Курщину якобы прибыли "запорожские волонтеры", которые будут помогать жителям на месте;

на оккупированной территории Запорожья якобы будут работать юристы и работники "правительства", которые помогут жителям Курщины оформить документы.

Стоит заметить, что Россия в трех областях объявила режим "контртеррористической операции". Он действует в Брянской, Белгородской и Курской областях.

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Несмотря на громкие заявления российских властей, некоторые жители Курской области говорили, что власть о них забыла и не эвакуируют.

Кстати, Россия объявила эвакуацию в четырех районах Курской области. В частности, говорится о Великосолдатском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.