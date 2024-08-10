Российский диктатор их услышал и решил "помочь" местным россиянам, которые покинули свои дома. Он пообещал выплатить им ориентировочно по 100 долларов. Если точнее – по 10 тысяч рублей, что составляет примерно 116 долларов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Интересный эпизод: почему Россия не была готова к событиям в Курской области

Как Путин "помог" эвакуированным на Курщине

Российские пропагандистские СМИ поспешили похвастаться, что они уже якобы эвакуировали из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек.

Министерство чрезвычайных ситуаций региона заявило, что более 4,4 тысячи человек из приграничных районов Курской области разместили в пунктах временного размещения.

Российские спасатели заявили, что 60 пунктов временного размещения для тех, кто выезжает из приграничных с Украиной территорий, развернули в 8 регионах России, включая Курскую область.

Стоит заметить, что из некоторых населенных пунктов людей не эвакуируют. Так, жители села Гуево Суджанского района Курской области на видео пожаловались, что у них нет эвакуации.

Россияне жалуются, что их не эвакуируют из Гуево: смотрите видео

Где размещено Гуево, откуда не вывозят россиян: смотрите на карте



Кстати, те жители Курского района, которых все-таки эвакуировали, не комментируют выплаты, которые им пообещали. Один из эвакуированных сказал, что он воздержится от комментариев.

Россияне даже отказываются комментировать выплаты от Путина: смотрите видео

Стоит заметить, что Путин 31 июля вдвое увеличил размер единовременной выплаты тем, кто подписывает контракт с российским минобороны впервые. Только согласившись погибнуть в Украине, в течение 10 дней россиянин получит 400 тысяч рублей – ориентировочно 4 608 долларов по нынешнему курсу.