Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, это очень интересный эпизод.

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"Написали, что российская разведка знала о Курске за две недели и доложила Герасимову, а он ничего не сделал. Кстати, это интересный эпизод. Его стоит разобрать, потому что это может свидетельствовать о серьезных явлениях", – сказал он.

Может быть 2 варианта

Александр Мусиенко предположил первый вариант. Возможно, начальник российского генштаба Валерий Герасимов хотел, чтобы так произошло, чтобы таким образом ускорить крах путинского режима. Он осознает уровень потерь, боеготовности и боеспособности российских войск, которыми он руководит.

Он видит, что это все теряет из-за указаний от Путина, который приказывает, что надо штурмовать ценой потерь села в Донецкой области. Он понимает безумство этих идей,

– подчеркнул военный эксперт.

Также может быть, что россияне просто не учитывают события в Курской области, потому что боятся доложить Путину об ухудшении обстановки и рассказывают ему только о чем-то хорошем. В то же время Кремлю абсолютно безразлично, что там происходит. Российского диктатора интересуют задачи в Донецкой области несмотря на огромные потери среди оккупантов.

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"Они видят, что Путин одержим этой идеей и боятся ему что-то доложить. Это свидетельствует, что диктатор оторван от реальности и не понимает, что происходит. Это может усилить лагерь потенциальных саботажников, которые там есть", – добавил Мусиенко.