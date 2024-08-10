Стоит отметить, что это один из самых масштабных по площади и по количеству охваченного населения "режимов КТО". Какие ограничения теперь будут иметь жители 3 областей России, как часто вводили режим контртеррористической операции в стране-агрессоре – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о введении "режима КТО" в 3 областях России

На сайте Национального антитеррористического комитета России в ночь с 9 на 10 августа появилось сообщение, что губернаторы Курской, Брянской и Белгородской областей, граничащих с Украиной, ввели режим контртеррористической операции на территории регионов.

В пресс-релизе говорится, что "режим КТО" вводится из-за "попытки дестабилизации обстановки в ряде российских регионов" якобы со стороны украинской армии, для "обеспечения безопасности граждан" и "прекращения угроз совершению террористических актов".

В общем суммарная площадь, на которой ввели "режим КТО" составила 91 800 километров квадратных. По численности населения этот режим охватил около 4 миллионов человек, проживающих на территории этих трех регионов.

Что означает режим "контртеррористической операции"

Согласно федеральному закону России о противодействии терроризму решение о введении "режима КТО" принимает глава ФСБ Александр Бортников или другой сотрудник спецслужбы по его поручению.

На этот раз соответствующее решение принял сам Бортников, скорее всего, он же будет руководить операцией и нести ответственность за ее ход с помощью оперативного штаба.

"Режим КТО" дает широкие права российским военным, правоохранителям и местным властям:

гражданам можно будет проверять документы. Если документов с собой нет, человека смогут доставить в полицию для установления личности. На въезде и выезде из "зоны КТО" людей разрешено будет обыскивать;

при необходимости силовики могут по своему усмотрению "выгонять физических лиц с отдельных участков местности и объектов", а также отбуксировать машины. Также могут ограничить движение пешеходов и автомобилей;

спецслужбы получат право прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете;

власти смогут использовать автомобили, принадлежащие любым организациям и людям, для оказания первой помощи и преследования преступников. При этом расходы, связанные с использованием чужой собственности, впоследствии должны возместить;

производства, на которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, могут временно закрыть;

на территории региона могут выключить любую связь как телефонную, так и доступ к интернету;

при необходимости отдельных людей могут переселить в "безопасные районы". Власть обязана будет предоставить тем, кого эвакуировали, временное жилье;

движение людей и автомобилей могут ограничить в "зоне КТО" на любой территории;

работники спецслужб для борьбы с терроризмом смогут без решения суда входить в любые помещения;

продажа алкоголя, оружия, ядов, боеприпасов могут ограничить;

введение особого режима продажи лекарств, наркосодержащих препаратов и алкоголя;

ограничение или остановка частной детективной и охранной деятельности.

в регионе также могут, при необходимости, ввести карантин.

Решение о прекращении "режима КТО" должен будет принять тот же силовик, который решил его ввести. Для этого власть, по закону, должна устранить угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

Как часто в России вводили "режим КТО"

Сам закон о борьбе с терроризмом, который ввел понятие "контртеррористической операции" и "режима КТО" приняли в России в 1998 году.

В Чечне режим "контртеррористической операции" установил Борис Ельцин в сентябре 1999 года, когда началась Вторая чеченская война. Это произошло после того, как начались столкновения между Республиками Чечня и Дагестаном.

Отменил этот режим в Чечне только 16 апреля 2009 года тогдашний президент Дмитрий Медведев. Всего в регионе "режим КТО" продолжался почти 10 лет.

Также "режим КТО" регулярно применяли в отдельных районах Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Уже после начала войны, 8 февраля 2023 года, режим "контртеррористической операции" ввели в хуторе Петровского Ставропольского края.

Тогда ФСБ объявила, что на территории населенного пункта скрываются "вооруженные бандиты, которые планируют теракт на одной из железнодорожных станций". По версии спецслужбы, все они были найдены и ликвидированы. "Режим КТО" отменили уже на следующий день.

В 2020 году "КТО" проводили в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе. Тогда ФСБ сообщила, что на месте проведения спецоперации силовики убили трех преступников, которые запланировали теракт. "Режим КТО" в городе тогда отменили менее, чем через сутки после происшествия.

22 мая 2023 года "контртеррористическую операцию" объявили в Белгородской области после того, как границу перешли бойцы легиона "Свобода России" и РДК. На следующий день режим "контртеррористической операции" был отменен.

Также "режим КТО" вводили с 24 по 26 июня 2023 года в Москве, Московской и Воронежской областях после того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин совершил свой печально известный мятеж против российских властей. Это было сделано, чтобы предотвращать возможные теракты в этих областях.