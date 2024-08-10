Об этом говорится в статье The Washington Post. Отмечается, что рейд вглубь территории России стал настоящим вызовом для российского диктатора.

Смотрите также Только хаотичные движения: почему россияне не смогли отреагировать на операцию в Курской области

Последствия прорыва в Курской области для России

The Washington Post утверждает, что бои, которые сейчас продолжаются в Курской области, застали российскую оборону врасплох. Она явно была недостаточно укомплектована и, похоже, что ничего не знала о подготовке к подобному рейду.

Это провал всей системы разведки, и поскольку Путин несет за это ответственность, то понятно, что это удар по Путину,

– уверяет политический аналитик Сергей Марков.

По данным издания, уже занято более 20 приграничных российских сел и частично по меньшей мере один город, а теперь фиксируется продвижение к Курской АЭС. Отмечается, что "прорыв" демонстрирует слабость и неэффективность армии врага.

Там пишут, что на укрепленных позициях будет достаточно времени окопаться. Потенциально это даст мощный козырь в случае будущего прекращения огня или мирных переговоров. Такая неудача врага сильно бьет по репутации российских властей и военных.

Отмечается, что если оккупационная армия будет наступать с той же скоростью, что и на других направлениях, то российским захватчикам понадобится минимум год, чтобы отбить утраченные территории в Курской области.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман говорит, что силы явно продвинулись достаточно далеко в Курской области, но сколько территории они контролируют или на самом деле намерены контролировать, остается неизвестным.

В то же время некоторые российские аналитики также высказывают опасения, что отвоевание захваченной территории может занять немало времени, если полномасштабное контрнаступление российских подкреплений затянется.

К слову, аналитики американского Института изучения войны рассказали, что российское военно-политическое командование не хочет перебрасывать войска с других направлений фронта в Курскую область. В Кремле не хотят сорвать свою наступательную операцию на Востоке Украины.