Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це дуже цікавий епізод.

Дивіться також У Курській області тривають бої, ворог втрачає території: що відомо про прорив кордону Росії

"Написали, що російська розвідка знала про Курськ за два тижні та доповіла Герасимову, а він нічого не зробив. До речі, це цікавий епізод. Його варто розібрати, тому що це може свідчити про серйозні явища", – сказав він.

Може бути 2 варіанти

Олександр Мусієнко припустив перший варіант. Можливо, начальник російського генштабу Валєрій Герасимов хотів, щоб так сталось, аби у такий спосіб пришвидшити крах путінського режиму. Він усвідомлює рівень втрат, боєготовності та боєздатності російських військ, якими він керує.

Він бачить, що це все втрачає через вказівки від Путіна, який наказує, що треба штурмувати ціною втрат села на Донеччині. Він розуміє безумність цих ідей,

– підкреслив військовий експерт.

Також може бути, що росіяни просто не зважають на події на Курщині, тому що бояться доповісти Путіну про погіршення обстановки та розповідають йому тільки про щось хороше. Водночас Кремлю абсолютно байдуже, що там відбувається. Російського диктатора цікавлять завдання у Донецькій області попри шалені втрати серед окупантів.

Читайте також У The Washington Post пишуть, що повернення територій у Курській області може тривати рік

"Вони бачать, що Путін одержимий цією ідеєю та бояться йому щось доповісти. Це свідчить, що диктатор відірваний від реальності та не розуміє, що відбувається. Це може підсилити табір потенційних саботажників, які там є", – додав Мусієнко.