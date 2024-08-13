Виконувач обов'язків губернатора Курщини Алєксєй Смірнов заявив, що говорив з окупаційним "очільником" Запорізької області Євгєнієм Балицьким, який перейшов на бік ворога і в якого український суд конфіскував майно, пише 24 Канал.

Дивіться також Україна розкрила плани на Курщину, ЗСУ просунулись далі: усе, що відомо про прорив на кордоні

Що відомо про евакуацію росіян на Запоріжжя

Однією із ключових тем розмови стала допомога у розміщенні переселенців із прикордонних районів. Євгєній Балицький запропонував використати для цього санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки,

– заявив виконувач обов'язків очільника Курщини.

За словами посіпаки Путіна:

найближчим часом укомплектують перші рейси для перевезення людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області;

на Курщину нібито прибули "запорізькі волонтери", які допомагатимуть мешканцям на місці;

на окупованій території Запоріжжя нібито працюватимуть юристи та працівники "уряду", які допоможуть мешканцям Курщини оформити документи.

Варто зауважити, що Росія у трьох областях оголосила режим "контртерористичної операції". Він діє у Брянській, Бєлгородській і Курській областях.

Зауважте Пам’ятають своє коріння: мережу здивували україномовні бабусі з Курської області

Попри гучні заяви російської влади, деякі мешканці Курської області говорили, що влада про них забула та не евакуює.

До речі, Росія оголосила евакуацію в чотирьох районах Курської області. Зокрема, мовиться про Великосолдатський, Глушківський, Коренівський та Суджанський райони.