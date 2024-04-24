У Міністерстві юстиції України наголосили, що майно також арештували й у родичів колаборанта Євгена Балицького. Мовиться про його батька і сина.

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ВАКС арештував майно Балицького і його родичів

У Мін'юсті зазначили, що 23 квітня 2024 року ВАКС своїм рішенням частково задовольнив позовну заяву міністерства про застосування до Балицького Євгена Віталійовича, Балицького Віталія Броніславовича та Балицького Олександра Євгеновича санкції стягнення активів в дохід держави.

Зрештою згідно з рішенням суду було стягнено низку транспортних засобів, які належали Балицьким.

Рішенням суду в дохід держави стягнуто:

нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь);

рухоме майно (4 легкових авто);

­саморобне туристичне судно;

корпоративні права ТОВ "Мелітопольський автогідроагрегат", ПП "Рекламна агенція "Бріз", ТОВ "Бастіон М-70", ТОВ "Лігіон", ТОВ «Телерадіокомпанія "МТВ-Плюс", ТОВ "Аквабіом", ТОВ "Мелітопольський завод підшипників ковзання", ПрАТ"Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Салют", ТОВ "Авіаційна група";

грошові кошти, розміщені на банківських рахунках;

4 повітряних судна типу/моделі: Cessna172RG;

1 повітряне судно типу/моделі: Model 76, Duchess.

Дякуємо за надану інформацію Службі безпеки України, Державній податковій службі України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Державній авіаційній службі України.

Окрему подяку висловлюємо голові Запорізька обласна державна адміністрація, начальнику обласної військової адміністрації – Федорову Івану Сергійовичу, – написали у Мін'юсті.

Водночас ВАКС було відмовлено в задоволенні позовних вимог Мін'юсту в частині стягнення в дохід держави 10% частки у статутному капіталі ТОВ "Бастіон М-70", якою, на думку позивача, опосередковано володіє батько Євгена Балицького.

Що відомо про родину Балицьких