Так, у мережі з'явилося відео, на яких жительки прикордонної Курщини спілкуються з "диверсантами" українською мовою.
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Україномовні бабці у степах Курщини
На кадрах дві літні жінки, яких військові питають, чи не ображають їх. Бабусі відповідають, що ні, а тоді просять хлопців підвезти їх, бо "ноги болять". "Диверсанти" увічливо відмовляють. Кажуть, везуть амуніцію, помістити людей немає куди. Також вони висловлюють подив, що жительки Курщини розмовляють українською.
Я хоть і не українка, але по-українськи (розмовляю – 24 Канал),
– відповідає одна з бабусь.
Тоді "диверсанти" кричать: "Слава Україні!", на що жінка каже: "Слава!".
Зустріч українців на окупованій росіянами Курщині: дивіться відео
На цьому відео зафіксовано не лише те, що жителі Курщини пам'ятають за своє коріння, але й жахливі наслідки насильницької русифікації, коли людина заперечує свою ідентичність, приналежність до української національності, попри говоріння цією мовою.
До слова, у Бєлгородській області розпочалася евакуація населення з прикордонного району через бої в населеному пункті Колотилівка.