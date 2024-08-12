Так, у мережі з'явилося відео, на яких жительки прикордонної Курщини спілкуються з "диверсантами" українською мовою.

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Україномовні бабці у степах Курщини

На кадрах дві літні жінки, яких військові питають, чи не ображають їх. Бабусі відповідають, що ні, а тоді просять хлопців підвезти їх, бо "ноги болять". "Диверсанти" увічливо відмовляють. Кажуть, везуть амуніцію, помістити людей немає куди. Також вони висловлюють подив, що жительки Курщини розмовляють українською.

Я хоть і не українка, але по-українськи (розмовляю – 24 Канал),

– відповідає одна з бабусь.

Тоді "диверсанти" кричать: "Слава Україні!", на що жінка каже: "Слава!".

Зустріч українців на окупованій росіянами Курщині: дивіться відео

На цьому відео зафіксовано не лише те, що жителі Курщини пам'ятають за своє коріння, але й жахливі наслідки насильницької русифікації, коли людина заперечує свою ідентичність, приналежність до української національності, попри говоріння цією мовою.

До слова, у Бєлгородській області розпочалася евакуація населення з прикордонного району через бої в населеному пункті Колотилівка.