Проанализировав спутниковые снимки с места удара, OSINT-аналитик, который ведет канал The Military Watch в X, пришел к выводу, что страна-агрессор потеряла поврежденными или полностью уничтоженными по меньшей мере 5 истребителей. Отметим, что "Мариновка" – единственный аэродром России, который имел укрытие для самолетов.

Смотрите также ВСУ подняли флаг в селе Лебедевка на Курщине

Что могла потерять Россия

Так, по мнению аналитика были:

уничтожен один Су-24, который, вероятно, находился в зоне для списанных бортов;

повреждены три Су-34 в третьем, пятом и шестом ангарах;

вероятно, повреждены Су-24 в седьмом ангаре.

Также, зависимости от того, был ли самолет в четвертом ангаре, там может быть поврежден еще один Су-24/Су-34.

Спутниковые снимки с места удара / Фото соцсети

Также Osint-исследователи выяснили, что на авиабазе мог находиться уже уничтоженный Су-34. Вероятно, он разбился 27 июля в 100 километрах от Мариновки, а его обломки позже привезли на базу для расследования.