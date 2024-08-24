Флаг разместили возле здания местной школы. Соответствующее видео военные обнародовали 23 августа.
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Что известно об украинском флаге в Лебедевке
У флага Свободы нет границ,
– заявили в телеграмм-канале батальона "Нахтигаль" 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.
Военные обнародовали соответствующее видео из села Лебедевка Суджанского района.
Украинский флаг в Лебедевке на Курщине: смотрите видео
Кстати, в российском телеграмм-канале также показали, как россияне снимают триколор. Вероятно, после этого на том месте военные подняли украинский флаг.
Село Лебедевка расположено всего ориентировочно в 5 километрах от украинской границы. Однако уже за Суджей, то есть можно предположить, что украинские военные продолжают действовать на Курщине, там продолжались бои.
Где размещена на карте Лебедевка Суджанского района: смотрите карту
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Стоит заметить, что аналитики DeepState отметили, что Силы Обороны Украины имели успех восточнее Суджи.
Продвижение ВСУ на Курщине: смотрите карту DeepState