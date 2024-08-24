Прапор розмістили біля будівлі місцевої школи. Відповідне відео військові оприлюднили 23 серпня.
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Що відомо про український прапор в Лебедівці
У прапора Свободи немає кордонів,
– заявили у телеграм-каналі батальйону "Нахтігаль" 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.
Військові оприлюднили відповідне відео з села Лебедівка Суджанського району.
Український прапор у Лебедівці на Курщині: дивіться відео
До речі, у російському телеграм-каналі також показали, як росіяни знімають триколор. Ймовірно, після цього на тому місці військові підняли український прапор.
Село Лебедівка розташоване всього орієнтовно за 5 кілометрів від українського кордону. Проте вже за Суджею, тобто можна припустити, що українські військові продовжують діяти на Курщині, там тривали бої.
Де розміщена на карті Лебедівка Суджанського району: дивіться мапу
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Варто зауважити, що аналітики DeepState зазначили, що Сили Оборони України мали успіх східніше Суджі.
Просування ЗСУ на Курщині: дивіться карту DeepState