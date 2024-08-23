Нині Збройні Сили близькі до "закриття котла" на річці Сейм. В етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, через що для українських військових ускладнюється ситуація на Курщині.

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Ворог намагається вислизати й тікати

Російські війська контролюють північно-східну частину, звідти намагаються проводити маневрову оборону. У південно-західній частині українські Сили оборони близькі до оточення ворога, але інформація про те, що противник нібито оточений передчасна.

Українські сили роблять все для того, щоб цього досягти,

– зазначив Мусієнко.

Ворог чинить спротив та йдуть активні бойові дії. Ситуація дещо ускладнилася через те, що росіяни намагаються використовувати понтонні переправи. Крім того, один із мостів недоруйнований, що дає можливості росіянам вислизати.

Українські сили намагаються затискати ворожі війська, зокрема з боку селища міського типу Тьоткіно. Там засіли російські підрозділи й ідуть бої з метою витіснення їх звідти. Також бої йдуть в районі Коренівки,

– додав військовий експерт.

Окупанти намагаються чинити спротив, рятувати своїх, але особливих просторів для маневру не залишається. Українські війська підходять ближче.