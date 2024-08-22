Станом на четвер, 22 серпня, Збройні Сили України, ймовірно, контролюють село Краснооктябрське, де також є російські військові. Москва намагається приховати проблемну ситуацію, – передає 24 Канал.

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Курський котел близько

Керівник Центру протидії дезінформації (при РНБО) Андрій Коваленко підтвердив, що ворожі бійці уже майже потрапили в оточення в Курській області Росії.

На Курщині частина російських військ практично в котлі. Водночас в ефірах у росіян все стабільно,

– пише Коваленко.

Крім того, аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначав, що близько 3 000 російських військовослужбовців можуть опинитися в оточенні, називаючи це "Курським котлом".

За словами експерта, українські війська підірвали всі мости через річку Сейм на півночі Глушківського району. Вочевидь, угруповання Росії через це повністю відрізане, оскільки район із заходу та півдня контролює Україна.

Де саме в районі Краснооктябрського угруповання Росії може потрапити в оточення: дивіться на карті від DeepState

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Як наголошують фахівці, Україна близька до закриття кишені на річці Сейм. Зокрема, Рьопке припускає, що для цього Силам оборони залишилося подолати відстань всього у декілька кілометрів.

Зверніть увагу! Аналітики DeepState визначають населений пункт Краснооктябрське в Курській області як "сіру зону". Ймовірно, за село все ще тривають активні бої.