Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп назвав 24 Каналу, яку саме зброю могли застосувати. Зауважимо, що росіяни можуть опинитися в оточенні.

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Чим ЗСУ могли знищити мости через річку Сейм

Перший автомобільний міст поблизу селища Глушково українські військові намагалися знищити за допомогою установок HIMARS. Було видно 4 діри, однак цього недостатньо. Аби повністю його зруйнувати, потрібно було ще як мінімум кілька точних ударів.

З огляду на таку складність, українське командування ухвалило рішення застосувати ефективніше озброєння – високоточні авіабомби, і вони відпрацювали на 100%. Другий міст у районі села Званне також знищували цією зброєю. Був непоганий результат, але не такий потужний.

І тут важливий момент. Завдати удару авіаційною бомбою по мосту в глибині території Росії – це великий ризик. Літаки, які їх скидають на близькій дистанції, можуть бути збиті російськими винищувачами або ППО.

Припускаю, що були використані американські бомби JDAM чи GBU-39, або якісь французькі. Також могли залучити F-16. Хоча, можливо, це Міг-29 або Су-27,

– зазначив Давид Шарп.

Як знищували мости через Сейм / Скриншот з відео

З одного боку, удари авіабомбами по мостах набагато ефективніші, ніж HIMARS. З іншого – більші ризики для пілотів та авіації. Тому застосовується комбінований метод: по мостах б'ють бомбами, по понтонних переправах – ракетами, касетними боєприпасами або боєприпасами повітряного підриву.