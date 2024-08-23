Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп назвал 24 Каналу, какое именно оружие могли применить. Заметим, что россияне могут оказаться в окружении.

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Чем ВСУ могли уничтожить мосты через реку Сейм

Первый автомобильный мост вблизи поселка Глушково украинские военные пытались уничтожить с помощью установок HIMARS. Было видно 4 дыры, однако этого недостаточно. Чтобы полностью его разрушить, нужно было еще как минимум несколько точных ударов.

Учитывая такую сложность, украинское командование приняло решение применить более эффективное вооружение – высокоточные авиабомбы, и они отработали на 100%. Второй мост в районе села Званное также уничтожали этим оружием. Был неплохой результат, но не такой мощный.

И здесь важный момент. Нанести удар авиационной бомбой по мосту в глубине территории России – это большой риск. Самолеты, которые их сбрасывают на близкой дистанции, могут быть сбиты российскими истребителями или ПВО.

Предполагаю, что были использованы американские бомбы JDAM или GBU-39, или какие-то французские. Также могли привлечь F-16. Хотя, возможно, это МиГ-29 или Су-27,

– отметил Давид Шарп.

Как уничтожали мосты через Сейм / Скриншот из видео

С одной стороны, удары авиабомбами по мостам гораздо эффективнее, чем HIMARS. С другой – большие риски для пилотов и авиации. Поэтому применяется комбинированный метод: по мостам бьют бомбами, по понтонным переправам – ракетами, кассетными боеприпасами или боеприпасами воздушного подрыва.