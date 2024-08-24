За повідомленням росЗМІ, так званий Всеросійський центр вивчення громадської думки, який належить державі, зафіксував рекордне падіння рейтингу схвалення діяльності президента Росії та рейтингу довіри Володимиру Путіну. Це сталося на тлі українського наступу у Курській області.

Дивіться також Росіяни прокололися: що вказує на заплановану провокацію поблизу Запорізької АЕС

Як Курська операція вплинула на підтримку Путіна росіянами

У публікації на сайті ВЦВГД сказано, що рейтинг схвалення діяльності президента за тиждень з 12 по 18 серпня знизився на 3,5 відсотка і досяг 73,6 відсотка. Тижнем раніше, з 5 по 11 серпня, цей показник становив 77,1 відсотка. Респондентам ставили питання: "Ви загалом схвалюєте чи не схвалюєте діяльність президента?".

Тим часом рівень довіри Путіну водночас знизився на 2,6 відсотка і склав 78,2 відсотка, тижнем раніше він складав 80,8 відсотка. Цього разу учасників опитування питали, чи довіряють вони Путіну чи ні.

Як пишуть росЗМІ, це рекордне падіння обох показників з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Раніше рейтинг схвалення роботи президента за час війни опускався нижче за рівень 73,6 відсотка влітку – восени 2023 року, після заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Тоді рейтинг склав 72, 6 відсотка за тиждень із 7 по 13 серпня 2023 року.

Рейтинг довіри Путіну за час війни двічі опускався нижче 78%: восени-взимку 2022 – 2023 років на тлі мобілізації та влітку – восени 2023 року, після заколоту Пригожина. Мінімальне значення рейтингу складало 76,7% відсотка на тижні з 31 липня до 6 серпня 2023 року.

Зниження рейтингів очільника Кремля також зафіксував Фонд громадської думки (ФОМ). "Левада-центр" збирається подати свої дані наприкінці серпня.

До слова, український наступ у Курській області розпочався вранці 6 серпня і триває вже третій тиждень.