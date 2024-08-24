Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла 24 Каналу, що через 23 хвилини після загоряння неподалік AЕС міністерство закордонних справ Росії видало пресреліз про цю подію. Вона наголосила, що протягом години офіційні установи Кремля видали ще 5 таких заяв, що вказує на підготовлену провокацію.

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Маніпуляції Росії

З місця, де охолоджують воду для безпеки Запорізької АЕС, у небо підіймався густий чорний дим. Ольга Кошарна припустила, що пожежа була організована, щоб були яскраві відео та фото для пропагандистських каналів.

Росія, ймовірно, очікувала, що це злякає західних партнерів України й вони почнуть тиснути на нас щодо подій у Курській області. Однак у градирні (споруда для охолодження води – 24 Канал) не було і немає радіоактивних чи ядерних матеріалів,

– зауважила незалежна експертка з ядерної енергетики.

Вона підкреслила, що градирня побудована за 1,5 – 2 кілометри від реакторів. Пожежа там не може спричинити жодної небезпеки АЕС. Єдиною метою могла бути інформаційна війна Росії.