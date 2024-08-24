Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная рассказала 24 Каналу, что через 23 минуты после возгорания неподалеку от АЭС министерство иностранных дел России выдало пресс-релиз об этом событии. Она отметила, что в течение часа официальные учреждения Кремля выдали еще 5 таких заявлений, что указывает на подготовленную провокацию.

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Манипуляции России

С места, где охлаждают воду для безопасности Запорожской АЭС, в небо поднимался густой черный дым. Ольга Кошарна предположила, что пожар был организован, чтобы были яркие видео и фото для пропагандистских каналов.

Россия, вероятно, ожидала, что это испугает западных партнеров Украины и они начнут давить на нас относительно событий в Курской области. Однако в градирне (сооружение для охлаждения воды – 24 Канал) не было и нет радиоактивных или ядерных материалов,

– отметила независимый эксперт по ядерной энергетике.

Она подчеркнула, что градирня построена за 1,5 – 2 километра от реакторов. Пожар там не может вызвать никакой опасности АЭС. Единственной целью могла быть информационная война России.