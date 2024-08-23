Пропагандисты рассказывают, что ночью Киев якобы попытался осуществить атаку на Курскую АЭС с помощью БпЛА. Также они говорят, что дрон сбили вблизи атомной электростанции.

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Россия пытается дискредитировать Украину

Оккупанты заявили о том, что дрон был обнаружен неподалеку хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС.

Впоследствии в "Росэнергоатоме" сообщили, что Курская АЭС работает в штатном режиме, а радиационный фон в норме.

Для большей убедительности пропагандисты показали якобы тот самый дрон, который летел атаковать АЭС.

Оккупанты врут о "терроризме" со стороны ВСУ / Фото росСМИ

Напомним, что ранее в Центре противодействия дезинформации предупредили о возможной "ядерной провокации" со стороны врага. По словам главы ЦПД, россияне грезят тем, чтобы наши Силы обороны пошли штурмовать Курскую АЭС. Это помогло бы им обвинить Украину в ядерном терроризме. Однако этот план рассыпался, поскольку Украина не пойдет на такой шаг.

Поэтому к пропаганде угрозы ядерного террора присоединился Путин. Российский диктатор заявил, что якобы ВСУ пытались ночью 22 августа атаковать АЭС. Он также сказал, что "проинформировал" МАГАТЭ и они обещали прислать специалистов.

Позже стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую АЭС, после чего приедет в Киев говорить о наступлении ВСУ в этом регионе.