Очільник Нікопольської районної військової адміністрації припустив, що це може бути провокацією або спробою створити паніку в населених пунктах на Правобережжі колишнього водосховища. Що відомо про пожежу, яку влаштували росіяни, та які її наслідки – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що відомо про пожежу на ЗАЕС

Про пожежу спочатку почали писати телеграм-канали. Згодом Євген Євтушенко написав, що станом на 21:08 11 серпня Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації.

Згодом інцидент підтвердив Володимир Зеленський, заспокоївши людей, що показники радіації в нормі.

Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу й України, і всієї Європи та світу,

– сказав президент.

Він запевнив, що Росія має відповісти за свої вчинки.

Зеленський показав загоряння на ЗАЕС: дивіться відео

Варто зауважити, що пожежу росіяни створили в градирні – споруді у вигляді вежі для охолодження води атмосферним повітрям.

Згодом в Енергоатомі уточнили, що пожежа на Запорізькій атомній електростанції:

виникла орієнтовно о 20:00 11 серпня;

там загорівся об'єкт технічного водопостачання;

врешті – вогонь спалахнув у градирні №1 та пошкодив інше технологічне обладнання.

Який радіаційних фон

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 22:30 11 серпня немає змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС.

Радіонуклідів техногенного походження не виявлено. Посилено моніторимо ситуацію поблизу ЗАЕС,

– запевнив міністр.

За його словами, пости Укргідрометцентру біля станції працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відстежування радіаційного фону.

Окупаційна "влада" Запоріжжя заявила, що нібито Запорізька атомна електростанція працює у "штатному режимі". За словами ворогів:

всі шість енергоблоків у стані "холодної зупинки",

"порушень умов безпечної експлуатації не зафіксували".

Загроз немає, радіаційне тло навколо АЕС та міста Енергодара в нормі. На місці пожежі працюють співробітники МНС, ведеться ліквідація вогнищ займання,

– заявили окупанти.

Яка причина загоряння

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано,

– заявили в Енергоатомі.

Там також зауважили, що вірогідна причина пожежі – недбалість окупантів, або свідомий підпал градирні росіянами.

Енергоатом пояснив, що:

градирня №1 розміщена орієнтовно в кілометрі від енергоблоків станції;

вороги використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції;

в машзалах станції в росіян – військові автівки.

градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання та амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

У Енергоатомі пояснили, що деградація систем і елементів атомної станції з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС.

Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії,

– заявили в Енергоатомі.

Там пояснили, що те, що окупанти використовують ЗАЕС як військову базу наражає світ на загрозу катастрофи на ядерному об'єкті.

Державне акціонерне товариство уточнило, що тільки звільнення ЗАЕС і передача її єдиному легітимному оператору – Енергоатому, може:

гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії,

забезпечити її надійну та безпечну експлуатацію.

Що кажуть в МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії прокоментувало інцидент ввечері 11 серпня.

Експерти заявили, що вони стали свідками сильного темного диму, що виходив з Північної зони ЗАЕС. Дим вони помітили після "численних вибухів", які пролунали в неділю ввечері 11 серпня.

В МАГАТЕ написали, що їхня команда отримала повідомлення від окупаційної адміністрації Запорізької атомної електростанції про нібито "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику". Проте деякі люди в коментарях попросили МАГАТЕ "піднятися і перевірити ситуацію на ЗАЕС, а не копіювати інформацію з ТАРС (основної державної пропагандистської інформаційної агенції Росії – 24 Канал)".

У агентстві запевнили, що про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося.

Важливо. Українські рятувальники станом на північ проти 12 серпня заявили, що змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявили. Зокрема, вони не зафіксували радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення.