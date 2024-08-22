Про це повідомив український президент Володимир Зеленських після прибуття на Сумщину. Там лідер зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та обговорили із ним ситуацію на кордоні.

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Україна взяла під контроль ще один населений пункт

Володимир Зеленський відвідав прикордоння Сумської області та провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Сумської військової адміністрації. Головком доповів про оперативну обстановку на усіх напрямках. Водночас є приємні новини з Курської області.

У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду,

– повідомив глава держави.