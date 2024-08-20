Росіяни ведуть маневрову оборону та намагаються не допустити подальшого просування. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Скільки територій контролюють ЗСУ на Курщині

Сирський розповів, що під контролем ЗСУ 1263 квадратних кілометри, а кількість населених пунктів – 93.

Угруповання СОУ ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період наступу на території Курської області Збройні сили просунулися на глибину від 28 до 35 кілометрів,

– повідомив головнокомандувач.

Він також поділився, що росіяни ведуть маневрову оборону та намагаються не допустити подальшого просування українських підрозділів. Також ворог нарощує угрупування і переміщує сили з інших напрямків.

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки", – додав Сирський.

До слова, у котлі в Курській області можуть опинитися до 3 тисяч солдатів. ЗСУ вже контролюють територію до річки Сейм та наближаються до закриття котла.