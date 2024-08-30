Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики ISW отметили, что Кремль избегает передислокации опытных и боеспособных подразделений, которые воюют на Покровском и Торецком направлениях.

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Россия формирует отряды теробороны в Курской области

Российские захватчики создают новые "добровольческие" отряды территориальной обороны в ответ на операцию ВСУ в Курской области. Аналитики отметили, что это подчеркивает нежелание Путина серьезно противодействовать путем мобилизации из-за рисков общественного недовольства или широкомасштабных передислокаций из-за возможных срывов наступательных операций России на Востоке Украины.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области 29 августа публично объявил о создании "добровольческого" отряда "БАРС-Курск". Основной задачей будет якобы "обеспечение безопасности" в Курской области и заселение приграничных населенных пунктов региона в неопределенные сроки

Также Смирнов заявил, что отряд будет сотрудничать с российскими военными и штабом "контртеррористической операции", которые осуществляют надзор за текущими действиями России в Курской области. Кроме того, якобы будет "оказывать гуманитарную поддержку" жителям приграничных населенных пунктов.

Чиновник заявил, что "добровольцы" подпишут шестимесячные контракты, "пройдут обучение" и получат любое "необходимое" оружие для выполнения своих обязанностей. Объявление о наборе в отряд опубликовали 24 августа.

Заметим, 29 августа представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что оккупанты формируют новую "добровольческую" бригаду для поддержки группировки "Север", которая действует на Харьковщине. В ее состав будут входить 3 отдельных отряда. В частности, "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород". В общем 4921 военнослужащего. Задачей новой бригады агрессора будет поддержка группировки войск "Север".

Формирование этих новых добровольческих отрядов БАРС (Боевой резерв армии России) согласуется с очевидной стратегией Кремля избегать передислокации опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боевых действиях на Покровском или Торецком направлениях, в Курскую область из-за опасений относительно замедления темпов российских наступательных операций на этих приоритетных направлениях,

– отметили в ISW.

Кстати, в американском Институте изучения войны заметили, что Путин постоянно полагался на "добровольческие" и "нерегулярные" формирования, чтобы облегчить ограничение российской силы во время войны. Диктатор избегал объявления всеобщей мобилизации или "другого раунда" частичной, которые были бы невероятно непопулярными среди российского общества.

"Путин почти наверняка остается крайне несклонным к объявлению всеобщей мобилизации и, вероятно, продолжать полагаться на нерегулярные формирования для противодействия украинской операции в Курской области", – отметили в ISW.