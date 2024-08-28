Российские чиновники хотели использовать визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию. Они стремились показать, что Украина создает угрозу катастрофы, чтобы пошатнуть поддержку партнеров.

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Заявление МАГАТЭ исказили

Ранее Гросси написал, что атака на АЭС является неприемлемой и при этом место ее расположения неважно. Он также добавил, что КАЭС особенно уязвима, поскольку ее реактор не имеет защитной оболочки и расположен в "обычном здании". Фактически, для него представляют опасность удары БПЛА и обстрелы. Зато российские СМИ написали. что Гросси видел доказательства боевых действий вблизи АЭС, а именно обломки сбитых дронов.

Пропагандистские СМИ написали, что глава МАГАТЭ якобы заявил, что именно действия украинских войск угрожают станции. На самом же деле это совсем не так.

В МАГАТЭ объяснили, что Россия сообщила об обнаружении обломков беспилотника на КАЭС, но МАГАТЭ не предоставило никаких оценок этому и не подтверждало причастность украинских сил.