Так, ВСУ сбили еще один Су-25. Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 611 тысяч бойцов. Также у врага минус более чем 89 тысяч единиц техники.
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Потери врага
- Личного состава – около 611 190 (+1090),
- танков – 8568 (+5),
- боевых бронированных машин – 16681 (+14),
- артиллерийских систем – 17522 (+27),
- РСЗО – 1174 (+1),
- средств ПВО – 938 (+1),
- самолетов – 368 (+1),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14348 (+94),
- крылатых ракет – 2553 (+6),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 23654 (+41),
- специальной техники – 2950 (+6).
Потери врага на 28 августа / Инфографика Генштаба ВСУ