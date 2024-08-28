Так, ВСУ сбили еще один Су-25. Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 611 тысяч бойцов. Также у врага минус более чем 89 тысяч единиц техники.

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Потери врага

Личного состава – около 611 190 (+1090),

танков – 8568 (+5),

боевых бронированных машин – 16681 (+14),

артиллерийских систем – 17522 (+27),

РСЗО – 1174 (+1),

средств ПВО – 938 (+1),

самолетов – 368 (+1),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14348 (+94),

крылатых ракет – 2553 (+6),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 23654 (+41),

специальной техники – 2950 (+6).