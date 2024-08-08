В то же время Путин решил "раскошелиться" и пообещал по 10 тысяч рублей тем, кто покинул дома из-за боев в Курской области, это примерно 115 долларов. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что Путин сказал губернатору Курской области

Российский диктатор Владимир Путин провел видеовстречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым и сказал, что ситуация в регионе требует от него храбрости.

Жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и опыта, который у вас безусловно есть. Это требует от вас в сегодняшней ситуации известного мужества, собранности,

– заявил он.

Московский "царь" заверил, что ситуация в области "в целом ему известна", но он хотел бы услышать от Смирнова подробности и оценку ущерба в результате боевых действий. Вражеский губернатор в свою очередь заявил, что якобы все у него нормально.

Путин обсудил ситуацию в Курской области с губернатором: смотрите видео

Кроме вышеупомянутого, Путин объявил о единовременной выплате по 10 тысяч рублей, это примерно 115 долларов, людям, вынужденным покинуть свои дома. Однако об этом, как выяснилось, его напрямую попросил сам Смирнов.

"Многие находятся в ПВР (пунктах временного размещения – 24 Канал), даже не взяв документы. Мы, конечно, всю помощь оказываем, но предлагается и такое мероприятие за счет федерального бюджета", – сказал губернатор Курской области.

К слову, минобороны России показало удары авиабомбами по селу в Курской области, где могли быть местные жители. Соответствующие кадры можно просмотреть по ссылке. Жители атакованного Дарьино ранее жаловались на отсутствие эвакуации.