Водночас Путін вирішив "розщедритись" та пообіцяв по 10 тисяч рублів тим, хто залишив домівки через бої в Курській області, це приблизно 115 доларів. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що Путін сказав губернатору Курської області

Російський диктатор Владімір Путін провів відеозустріч із тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Курської області Олексієм Смірновим і сказав, що ситуація в регіоні вимагає від нього хоробрості.

Життя ставить перед вами неординарні, складні завдання з надання допомоги людям. Тут недостатньо тільки ваших професійних знань, навичок і досвіду, який у вас безумовно є. Це вимагає від вас у сьогоднішній ситуації відомої мужності, зібраності,

– заявив він.

Московський "царь" запевнив, що ситуація в області "загалом йому відома", але він хотів би почути від Смірнова подробиці та оцінку збитків внаслідок бойових дій. Ворожий губернатор своєю чергою заявив, що нібито все у нього нормально.

Путін обговорив ситуацію у Курській області з губернатором: дивіться відео

Крім вищезгаданого, Путін оголосив про одноразову виплату по 10 тисяч рублів, це приблизно 115 доларів, людям, змушеним залишити свої будинки. Однак про це, як з'ясувалося, його безпосередньо попросив сам Смірнов.

"Багато хто перебуває у ПТР (пунктах тимчасового розміщення – 24 Канал), навіть не взявши документи. Ми, звичайно, всю допомогу надаємо, але пропонується і такий захід коштом федерального бюджету", – сказав губернатор Курської області.

До слова, міноборони Росії показало удари авіабомбами по селу в Курській області, де могли бути місцеві жителі. Відповідні кадри можна переглянути за посиланням. Жителі атакованого Дар'їно раніше скаржилися на відсутність евакуації.