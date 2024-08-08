На поширеному відео, за повідомленням пропагандистів, начебто удари боєприпасами з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" по "бронетехніці та живій силі ЗСУ".

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Росіяни безжально б'ють по своїх

Як пишуть російські пабліки, атака бомбами на українську техніку нібито відбулася біля села Дар'їне в Курській області.

Тим часом "Важливі історії" зазначають, що точка, по якій, відповідно до відео, вдарили російські військові розташована навпроти місцевої школи.

В оборонному відомстві Росії показали удари по селу у Курській області: дивіться відео

Крім того, там зауважили, що жителі Дар'їно скаржилися в соцмережах, що фактично ніякої евакуації із села не було, і їм доводилося залишати його самостійно. Одна із мешканок села Наталія розповідала одному зі ЗМІ, що люди в Дар'їному ще залишаються.

Нагадаємо, що близький до Міноборони Росії телеграм-канал "Рибар! ще в ніч на 7 серпня писав, що підрозділи ЗСУ зайняли села Миколаєво-Дар'їно, Свердликове та Дар'їне.