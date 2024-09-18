В окупантів порушена логістика у тому районі, де наші захисники почали доволі вдалі наступальні дії. Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.

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"Про результати говорити ще зарано. Думаю, що, можливо, приблизно через тиждень ми зможемо зрозуміти реальний масштаб введених нами сил і реальну користь для України. Тобто як росіяни спробують перетягнути резерви, протидіяти, які саме зусилля, який градус задамо ми", – сказав він.

Очікуються позитивні зміни

Віталій Кононученко зазначив, що на Курщині просування ЗСУ на попередньо захоплених територіях дуже спало, воно дуже локальне. На жаль, росіяни мали частковий успіх, вклинившись у фланг українських військових. Це південніше від Коренево, де ворог кілька днів тому успішно контратакував та захопив кілька населених пунктів.

На щастя, лінію фронту вдалося стабілізувати і подальші наші дії продовжуються без відвертання значних сил на виправлення цієї ситуації. Але по тому, наскільки динамічно ми діємо, можемо очікувати, що найближчими днями та тижнями нас очікують, можливо, навіть дуже позитивні зміни,

– підкреслив OSINT-аналітик.

Один зі сценаріїв

Нещодавно російська влада заявила про евакуацію населення з деяких районів Курщини. Мовиться про Рильський та Хомутівський райони. Як пояснив військовий оглядач, росіяни ніколи б не проводили евакуацію просто так.

Якщо ми подивимось на цю нову евакуацію, то вона дуже масштабна, якщо порівняти з попередніми. Насправді найцікавіше для нас саме те, які сили вони залучають, щоб протидіяти Силам оборони, нашим діям на цьому напрямку. Тому що від цього залежать їхні сили на інших напрямках, їхній тиск під тим же Покровським, Кураховим і так далі,

– зауважив Кононученко.

Чим більше російських сил вдасться змусити перекинути у цей район, тим більший успіх буде для України. Якщо ЗСУ спробують діяти північніше, з боку українського Глухова, звідки також Україна евакуювала людей, то, можливо, вдасться застати ворога у момент, коли він не очікує цього.

"Тобто це лише один зі сценаріїв. На цей момент там просування немає. Але якщо говорити про сценарій мінімум, який для нас зараз уже здійснюється, то це захоплення території південніше річки Сейм, яка відділена річкою від території Росії і кордоном з боку України. Якщо подивитись на ті зусилля, сили, які ми кидаємо, то цієї мети, на мою думку, досягти вдасться", – вважає він.